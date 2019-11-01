На южносахалинца завели уголовное дело за распространение интимных снимков жены

Следственное управление СК по Сахалинской области завело уголовное дело в отношении 48-летнего жителя регионального центра, который распространял в сети интимные снимки своей супруги, желая ей отомстить. Об этом рассказывает портал «Сахалин.Инфо».

Злоумышленнику вменяют статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, испытывая личную неприязнь к своей супруге, с которой не проживал, он отправил ее родственникам через соцсеть видеоролик интимного характера с участием жены.

Сейчас следователи занимаются сбором доказательств по делу. Инкриминируемая статья предусматривает разные меры наказания от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

В ряде стран преступления такого характера называют «порноместью» и приравнивают их к сексуальному насилию. В России чаще всего похожие дела заканчиваются либо штрафом, либо исправительными работами. Редко жертвам удается выручить существенную сумму компенсации морального ущерба.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ намерен коммуницировать жалобу россиянки на сексуальное преследование в интернете. Бывший партнер заявительницы долгое время создавал в соцсетях фейки с интимными фотографиями своей жертвы. С них он добавлялся в друзья к ее знакомым и родственникам.