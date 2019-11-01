Материалы проверки МВД по делу Ивана Голунова засекречены

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил в своем телеграм-канале, что материалы проверки МВД по делу журналиста «Медузы» засекречены, передает «Дождь».

«Мы проводим следственные действия, там много документов под грифом секретно», — приводит он слова представителя следственной группы, сказанные на заседании суда.

Ранее сообщалось, что Бадамшин подал жалобу на бездействие следователей и потребовал направить дело в ФСБ. Также в начале октября Sobesednik.ru писал, что «следственные действия почти не ведутся», так как сотрудников СК, работавших над делом журналиста, «перебросили на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве».

Басманный суд перенес рассмотрение жалобы адвоката на 11 ноября, говорится в сообщении «Правозащиты Открытки».