Обвиняемый в коррупционном преступлении бывший начальник экономического управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин частично признал свою вину по миллиардному иску Генпрокуратуры РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Головинском суде Москвы.

Во время судебного заседания фигурант дела огласил список имущества, которое готов отдать в доход государства. В нем разные суммы денег в различных условных единицах, автомобиль Porsche Cayenne, наручные часы и запонки. При этом Генпрокуратура требовала изъять в доход государства большую часть недвижимости и других богатств бывшего сотрудника ФСБ. Среди них пять квартир, два коттеджа, шесть земельных участков общей площадью более 7 тысяч квадратных метров и еще 14 нежилых помещений.

Всего в доход государства по требованию прокуратуры должно быть обращено имущество на сумму более 6,3 миллиардов рублей, большая часть из которых найдены у Черкалина в квартире и машине.

Отмечается, что легальный доход Кирилла Черкалина за последние 15 лет составляет 55 миллионов рублей.

Ранее суд приговорил к 4,5 года тюрьмы и штрафу в 250 тысяч рублей коллегу Черкалина по управлению «К» Михаила Горбатова. Его обвиняли в мошенничестве по факту вымогательства денег у владельцев ломбардов.