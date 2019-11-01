Хирург, повредивший пациентке череп во время ринопластики, бежал за границу

Фигурант уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью при оказании услуг пластический хирург Геворг Степанян скрылся за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей.

В ноябре 2018 года в частной московской клинике пациентка Каролина Саргисян получила травмы черепа во время проведения операции по ринопластике — изменению формы носа. Адвокат Андрей Мишонов сообщил со ссылкой на заключение комиссионной экспертизы, что установлена связь между травмой и действиями хирурга, анестезиолога и руководителя клиники. Никто из них своей вины не признал.

Анестезиолог Лев Хитрин и директор клиники Гульнара Шах находятся под домашним арестом и дали следствию подписку о невыезде. Хирург Геворг Степанян до недавнего времени находился в СИЗО, но был выпущен под подписку о невыезде за надлежащее поведение. Сейчас медик скрылся от следствия за границей. Его точное местоположение следствию пока неизвестно.

Сама клиника была закрыта за отсутствие лецензии на оказание услуг по пластической хирургии. Ее владелица Гульнара Шах недавно вернулась к врачебной практике и ведет приемы в другой московской клинике, писал Vademecum.