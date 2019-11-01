Глава СПЧ Фадеев попросил проверить законность обысков в “Мемориале”

Недавно назначенный на должность главы СПЧ Валерий Фадеев обратился к прокурору Пермского края Андрею Юшманову с просьбой проверить законность следственных действий в отношении регионального отделения правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».

В отношении организации и ее руководителя было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев после того, как активисты очистили и благоустроили памятник репрессированным литовцам и полякам в заброшенном поселке Галяшор.

Министерство природных ресурсов Пермского края оштрафовало региональное отделение «Мемориала» на 200 тысяч рублей, а его руководителя Роберта Латыпова — на 50 тысяч рублей. Недавно в офисе организации и дома у ее руководителя прошли обыски в связи с упомянутым обвинением.

«Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и органы государственной власти оказывают содействие пермскому "Мемориалу" в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам — литовцам в поселке Галяшор», — цитирует обращение главы СПЧ Валерия Фадеева РАПСИ.