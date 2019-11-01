Фигурант "списка Титова" получил 3 года общего режима за мошенничество

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии общего режима за мошенничество в крупном размере бизнесмена Андрея Каковкина, который первым вернулся в Россию в феврале 2018 года, попав в так называемый «список Титова», передает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда.

О том, что Генпрокуратура отказалась пересматривать уголовные дела против бизнесменов из «списка Титова» стало известно в августе прошлого года, тогда в ведомстве заявили, что «что далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей».

Напомним, в списке содержались имена более 40 бизнесменов, которые, как утверждал отправивший документ президенту России Владимиру Путину уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов, скрываются от российского правосудия в дальнем зарубежье, но очень хотели бы вернуться домой. Сперва предполагалось, что им будет предоставлена гарантия свободы, но на практике этого не произошло.

Каковкин был признан виновным в хищении 10 миллионов рублей, которые, как отмечает издание, молодому программисту, работавшему на тот мемент директором ООО «Торговый дом "ГРИФ"», в качестве займа предложил Александр Баскаков, учредитель фирмы ДИТИС, который уже осужден на шесть лет колонии строгого режима. При этом на следующий день после перевода счет арестовали и средствами никто не смог воспользоваться. В результате деньги перевели обратно на счет, с которого они поступили. «Никому никакого ущерба причинено не было», – говорит адвокат предпринимателя Ольга Селихова.

«Такой строгий приговор в деле, в котором отсутствует ущерб, по обычному гражданскому спору между предпринимателями вызывает непонимание и обеспокоенность. Предприниматель не опасен для общества, спор носил гражданско-правовой характер, сам обвиняемый не нарушал возложенные на него процессуальные обязанности», — считает представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади.