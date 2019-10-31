Военные сочли "грубейшей провокацией" ролик с издевательствами в колонии

Минобороны опровергло подлинность видео издевательств над Шамсутдиновым, с этим согласилось опубликовавшее его СМИ.

Как передает «Интерфакс», речь идет о появившемся в СМИ ролике, который якобы демонстрировал кадры издевательств над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, обвиняемым в массовом убийстве сослуживцев в Забайкалье.

Министерство обороны при этом опровергло подлинность данного видео, назвав его «грубейшей провокацией». «Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября с.г. и вообще к Вооруженным силам», — заявили в российском военном ведомстве.

В свою очередь, издание Lenta.ru, опубликовавшее видеозапись, удалило ролик со своего сайта и извинилось перед читателями. «Уважаемые читатели! На этой странице было опубликовано видео, на котором якобы были запечатлены издевательства над солдатом-срочником, который расстрелял своих сослуживцев. В действительности ролик был снят в 2016 году в екатеринбургской колонии», — пишет редакция.

Напомним, ранее Минобороны также отвергло версию, согласно которой к поступку Шамсутдинова привело физическое насилие над ним.