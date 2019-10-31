Видео, где якобы издеваются над солдатом Шамсутдиновым, сняли в ИК в 2012 году

ФСИН подтвердила, что ролик, в котором якобы издеваются над солдатом, на самом деле не имеет отношения к армии.

Напомним, речь идет о появившейся в СМИ видеозаписи, которая якобы демонстрировала кадры издевательств над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, обвиняемым в массовом убийстве сослуживцев в Забайкалье. Позднее Минобороны опровергло подлинность ролика, назвав его «грубейшей провокацией».

В свою очередь, Lenta.ru, опубликовавшая видео, удалила его со своего сайта, уточнив, что в действительности на нем запечатлены издевательства заключенных екатеринбургской колонии над сокамерниками. Как передает «Интерфакс», данную информацию подтвердили и в Федеральной службе исполнения наказаний.

«Солдат на этом видео быть не мог, в то время он был еще ребенком. Это история семилетней давности. На кадрах издеваются над осужденными. Виновные получили по заслугам», — рассказал начальник пресс-службы Главного управления ФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

По словам Левченко, судьба виновных в издевательствах над заключенным на данном видео решилась еще в 2017 году: тогда суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №2 Михаилу Белоусову и пятерым бывшим осужденным, которые получили от 4 до 6,5 лет колонии общего и строгого режима.