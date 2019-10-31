В Нью-Йорке ​с 2022 года будет запрещена продажа фуа-гра

Совет Нью-Йорка проголосовал за запрет продуктов, получаемых «в результате насильственного кормления домашней птицы».

Как пишет The New York Times, запрет на производство и продажу фуа-гра вступит в силу в 2022 году. Он будет распространяться на рестораны и магазины. Нарушение закона будет караться штрафом в размере от $500 до $2000.

В администрации мэра Нью-Йорка Билла де Блазио подтвердили, что градоначальник собирается подписать законопроект.

«Совет запретил действительно жестокую и негуманную практику», – отметила представитель члена совета Карлины Риверы, которая выступила автором инициативы.

Отмечается, что фуа-гра входит в меню около тысячи нью-йоркских ресторанов.

Зоозащитники критикуют производителей фуа-гра за насильственное откармливание гусей и уток, в результате которого печень птиц увеличивается в несколько раз. В 2006 году фуа-гра запретили в Чикаго, однако через два года запрет был отменен. Сейчас продукт запрещен в Калифорнии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что губернатор Калифорнии подписал закон, запрещающий продажу новых изделий из натурального меха на территории штата с 2023 года.