В Москве проверят данные о пропавшей девочке, которую удерживают двое мужчин

СК начал проверку данных СМИ об исчезновении в Москве 15-летней девушки, которая рассказала родителям, что ее похитили.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 29 октября в столичную полицию обратилась женщина, рассказавшая о пропаже ее 15-летней дочери. По словам матери, девочка-подросток окончила девять классов школы в другом городе, а когда семья переехала в Москву, она не поступила учиться и не пошла работать, посвятив себя уходу за двухмесячным братом. Однако 27 октября девочка заявила родителям, что нашла работу где-то у метро «Новокосино», но перестала выходить на связь, уехав на собеседование. Через некоторое время с незнакомого номера родители получили ее фото и аудиосообщение, в котором несовершеннолетняя рассказала, что ее и еще нескольких женщин насильно удерживают двое мужчин.

В связи с распространенной в СМИ информацией городское управление СКР организовало соответствующую проверку. «В настоящее время проводится комплекс поисковых и проверочных мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК.

В свою очередь, РЕН ТВ отмечает, что девочку уже нашли. По данным телеканала, подросток просто захотела жить самостоятельно и покинула родительский дом, несколько дней находясь в хостеле вместе с другими женщинами.