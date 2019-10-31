В двух регионах России число медиков сократилось более чем в два раза

Минздрав обнаружил, что в 54 регионах России в прошлом году произошло значительное сокращение числа медиков.

Как пишет РБК со ссылкой на данные ведомства, cамый значительный спад произошел в Бурятии и в Новосибирской области, где специалистов стало меньше на 59% и 58% соответственно. В Бурятии число врачей уменьшилось с 3673 до 1499, в Новосибирской области – с 11 тысяч до 4613.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова объяснила такую тенденцию внутренней миграцией, отметив, что в каждом регионе имеется своя специфика. «Проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе социальные», — сказала Скворцова.

Отметим, в октябре из соседнего с Бурятией Забайкалья сообщалось о нехватке в некоторых больницах до 87% медперсонала.

Вместе с тем в 31 регионе число медиков в 2018 году выросло. Так, в Хакасии отмечен рост на 313%, в Омской области – на 303%. В общей сложности по России число медиков увеличилось на 404 специалиста (0,07%).