В магазинах "Пятерочка" можно будет получить купленные на AliExpress товары

​Магазины, входящие в компанию X5 Retail Group, начали выдавать трансграничные заказы, оформленные через AliExpress.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу X5, на данный момент заказы выдают в 5,7 тысячи магазинов «Пятерочка» в девяти регионах России. В будущем к проекту присоединится сеть супермаркетов «Перекресток».

В AliExpress рассказали, что количество точек выдачи заказов в результате сотрудничества с ритейлером превысит 10 тысяч. В компании также отметили, что доля заказов стоимостью более 330 рублей достигла 30% от их общего объема в России.

Компания AliExpress Россия, созданная 9 октября 2019 года, является совместным предприятием Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО «Мегафон» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. X5 объединяет сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Чтобы получить покупку, при оформлении заказа следует обозначить ближайшую точку выдачи.