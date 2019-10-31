Синоптики заявили, что выпавший в Москве снег растает к концу выходных

Жителей Москвы и области предупредили о сформировавшемся до конца выходных снежном покрове.

Как сообщает портал «Метеоновости», выпавший за последние несколько дней снег сформировал первый в этом году временный снежный покров.

«Холодный атмосферный фронт сделал свое дело — в Москве сформировался временный снежный покров. Но не повсеместно — на юге и в центре столицы снежок лишь обозначился, а на востоке, в районе Измайловского парка, снежный покров сплошным ковром укутал землю. На станции ВДНХ высота снежного покрова составила 1 см. Формирование временного снежного покрова в этом году произошло в сроки, близкие к климатическим», — рассказали синоптики.

Они отметили, что в ближайшие сутки осадки еще сильнее укрепят лежащий на дорогах снег, однако положительная температура в выходные дни заставит его растаять. «На то он и временный», — подчеркивают метеорологи.

Напомним, 31 октября в Москве ожидается мороз до -1 градуса и повышенное атмосферное давление.