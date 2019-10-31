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Автору статьи о пытках в карельской колонии пригрозили "людьми в черном"

Общество
17:22, 31 октября 2019

​Сотрудник карельского УФСИН Игорь Тузов предупредил автора материалов про ИК‑9 о том, что к ней приедут «люди в черном».

Об этом говорится в заявлении адвоката Романа Масалева, которое он направил руководителям местных управлений Следственного комитета и ФСБ, пишет «Медиазона».

Сообщается, что Тузов пытался добавиться к журналистке Алле Константиновой в друзья в социальной сети «ВКонтакте». Когда она спросила его о «порядках, принятых среди сотрудников ИК-9», Тузов заявил, что не работает в колонии, и посоветовал уточнить информацию, добавив: «А то мы приедем к вам задавать вопросы». На вопрос о том, кто именно приедет, он ответил: «Люди в черном».

По данным Масалева, Игорь Тузов числится среди действующих сотрудников УФСИН России по Республике Карелия. Адвокат обратился в Следственный комитет и ФСБ с просьбой принять меры для предотвращения каких-либо агрессивных действий против Константиновой.

Юрист напомнил, что после публикации статьи об издевательствах над заключенными начальник ИК-9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев выслеживали девушку возле ее дома.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что СК возбудил уголовное дело после публикации видео с избиением заключенного в исправительной колонии №9 в Петрозаводске. Видеозапись была сделана в феврале 2014 года. На ней сотрудники ИК-9 наносят множественные удары руками и ногами одному из заключенных. «Медиазона» опубликовала материал о пытках в колонии в конце сентября.

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