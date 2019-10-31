Один тигр умер, еще девять пострадали при перевозке в грузовике из Рима в РФ

Ветеринарная служба Белоруссии остановила на таможне грузовик с десятью тиграми, следовавший из Италии в зоопарк РФ.

Как передает белорусское издание Tut.by, хищников везли из Рима в один из российских зоопарков, название и место расположения которого не указываются. Отмечается, что грузовик с тиграми выехал из Италии 22 октября и через два дня подъехал к польско-белорусской границе, однако был остановлен пограничниками. У нескольких сопровождавших груз людей при себе не оказалось белорусских виз, в то время как ветеринарный контроль нашел существенные нарушения в оформлении документов, необходимых для перевозки животных.

В результате грузовик остался в Польше, а уже 29 октября один из тигров скончался. После этого польская полиция арестовала водителя фуры по обвинению в жестоком обращении с животными. В свою очередь, ветеринарная инспекция попросила зоопарки страны помочь с временным размещением тигров. Шесть хищников согласился принять зоопарк в Познани, еще двух — зоопарк в городе Члухув.

«Худые, обезвожены, с запавшими глазами, шерсть облеплена отходами жизнедеятельности, с ожогами от мочи, в тотальном стрессе, без воли и желания жить. Искривленные хребты, страшная вонь в машине. Обиженные, страдающие и униженные», — так описывают состояние тигров специалисты зоопарка Познани в своем официальном Facebook.

К 31 октября ни один из российских зоопарков не взял на себя ответственность за перевозку животных из Италии. Однако telegram-канал Mash и издание РИА «Дербент» пишут, что тигры могли направляться в один из дагестанских зоопарков в качестве подарка от итальянских друзей. В Махачкале, как утверждают издания, есть только один зоопарк — Hamster, описывающийся как контактный. Еще один контактный зоопарк — «Сказка» — есть в Дербенте. Однако телефоны данных заведений для журналистов оказались недоступны.