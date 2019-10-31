Новый год столичных девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева сулит благотворительность

Новый 5780 год начался для всего еврейского народа. Традиционный благотворительный вечер по случаю празднованию Рош а-Шана прошел в «Барвиха Лакшери Вилладж». В списке почетных гостей – глава Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) Рональд Лаудер, мэр Иерусалима Моше Лион, российские бизнесмены и меценаты Год Нисанов и Зарах Илиев, общественные деятели, узники гетто и концлагерей, дипломаты, артисты и музыканты.

Глава ВЕК Рональд Лаудер и вице-президент ВЕК Год Нисанов

НОВАЯ ГЛАВА В КНИГЕ ЖИЗНИ

Еврейский Новый год не привязан в конкретной дате календаря. Он начинается в новолуние месяца тишрей и празднуется два дня подряд. Глубокий смысл праздника сделал его главным в жизни иудеев. В эти дни важно признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться. С Рош а-Шана начинаются десять дней молитв, заканчивающиеся «Судным Днем» - Йом-Киппуром. По легенде, в эти дни на Небесах решаются и записываются в Книгу Жизни человеческие судьбы.

«Шана това!» - говорят в этот день евреи. Это пожелание «хорошего года». Часто добавляют «у-метука» — «и сладкого». Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер именно этими сакральными словами приветствовал всех гостей «Барвиха Лакшери Вилларж». По еврейской традиции встречают праздник яблоками с медом. Эта пища символизирует веру в то, что наступающий год будет плодотворным и сладким. Потому холл «Лакшери Вилладж» украсил серпантин с яблоками.

На праздник приехали более 500 гостей. В центре внимания оказался глава крупнейшей мировой еврейской организации ВЕК Рональд Лаудер. Помимо Рош а-Шана собравшиеся отмечали его 75-й день рождения. Бизнесмен и вице-президент ВЕК Год Нисанов вручил Рональду Лаудеру знак признательности «За глобальное влияние на мир». Сам юбиляр признался, что современная Россия победила антисемитизм. Это, пожалуй, лучший подарок и награда.

Мероприятие носило благотворительный характер, и каждый гость не поскупился заплатить за свое присутствие на празднике. Собранные пожертвования пойдут на поддержку образовательных и социальных проектов РЕК.

С УВАЖЕНИЕМ К ИСТОРИИ

Юрий Коннер отметил, что с каждым годом ширится круг меценатов, желающих поддержать начинания РЕК. Среди них - Год Нисанов и Зарах Илиев, известные девелоперы и владельцы группы компаний «Киевская площадь». Будучи выходцами из горско-еврейской диаспоры, Нисанов и Илиев активно выступают со многими благотворительными инициативами. Их деятельность не ограничивается помощью общине. В Москве бизнесмены реализовали ряд проектов по восстановлению и сохранению культурно-исторических памятников.

Одним из знаковых для столицы событий стало открытие ГК «Киевская площадь» крупнейшего в Европе гастрономического квартала «Депо». Фудмолл разместился на территории Миусского трамвайного парка. Для этого девелоперам пришлось отреставрировать обветшавшие здания, построенные еще в середине XIX века. По кирпичикам восстановив исторический облик построек в духе «британского модерна», они вдохнули в эти стены принципиально новую жизнь. Актуальный для современного города формат гастроквартала мгновенно пришелся по вкусу москвичам. Ежедневно «Депо» посещают десятки тысяч человек.

Это не первый проект Нисанова и Илиева, в котором первостепенным оказалось бережное отношение к памятникам культуры. Отдельного внимания заслуживают их гостиничные объекты. «Киевской площади» принадлежит фешенебельный отель Radisson Collection, известный ранее как гостиница «Украина». Легендарный бренд советской эпохи после развала СССР пришел в упадок. Здание было выкуплено девелоперами в 2005 году и после продолжительной реновации гостиница начала принимать гостей под новым названием. Бизнесменам удалось не только сохранить уникальный исторический облик здания, они отреставрировали на собственные средства находящуюся здесь коллекцию картин художников-соцреалистов. Многие полотна писались именно для «Украины». Их и по сей день можно увидеть в холлах Radisson Collection.

Еще один проект девелоперов находится в стадии реализации, однако вызывает живой интерес москвичей. Речь идет о строительстве гостиницы на улице «Варварка», в непосредственной близости от Кремля. Месторасположение предопределило и внешний облик будущей постройки. Согласно идее Нисанова и Илиева отель должен «вписаться» в архитектурную среду, стать продолжением исторического района столицы. Потому его возводят по архивным чертежам доходных домов XIX века. К работе привлечены российские и зарубежные архитекторы мирового уровня.

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Благотворительная деятельность Нисанова и Илиева сосредоточена и на поддержке культурно-образовательных проектов, на сохранении и передаче молодежи еврейских традиций. В частности, древних традиций горско-еврейской общины.

Интерес к подобного рода проектам объясняется происхождением бизнесменов. Оба они уроженцы азербайджанского поселка Красная Слобода, который является одной из самых закрытых иудейских общин за пределами Израиля. Жизнь в анклаве позволила горским евреям сохранить свой язык джуури.

Сберечь наследие предков – задача, которую ставят перед собой Нисанов и Илиев. Это особенно важно, если учесть, что горских евреев сравнительно немного. Численность московской диаспоры не превышает 10-15 тысяч человек. В самой Красной Слободе проживает всего 3 тысячи человек. Однако туда все чаще сворачивают туристические тропы. А скоро девелоперы совместно с фордом СТМЭГИ откроют в здании одной из синагог Красной Слободы музей истории горских евреев, где будут представлены уникальные предметы культуры и быта народа.

Создание подобного музея будет способствовать единению горских евреев по всему миру. А чтобы консолидировать членов московской общины, Нисанов и Илиев открыли в столице Общинный центр Объединения горских евреев. В его стенах люди собираются на праздники, совершают совместные молитвы. По замыслу организаторов, Общинный центр поможет горским евреям сохранить свою национальную идентичность.

Среди образовательных проектов девелоперов наиболее значимым стало открытие начальной школы «Хедер Менахем». Благотворители позаботились о современном оснащении учебного заведения. При школе работает обширная библиотека, малая и большая синагоги.

Эти и многие другие благотворительные инициативы девелоперов отмечены Федерацией еврейских общин. Нисанов и Илиев стали лауреатами премии «Скрипач на крыше». Ведь, как считают евреи, кроме покаяния и молитвы существует только один путь смягчить божий приговор в Судный день. Это доброе дело. Творить добрые дела должен каждый верующий человек. Тогда новая глава Книги Жизни будет светлой и радостной не только по случаю Рош а-Шана, но и весь год вперед.

По материалам KP.ru