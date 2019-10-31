Нового фигуранта дела "212" отправят на психиатрическую экспертизу в стационар

Арестованный 17 октября Андрей Баршай стал первым фигурантом «московского дела», кому назначили психиатрические экспертизы.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на telegram-канал главы ассоциации «Агора» Павла Чикова.

Чиков выложил в Сеть фрагмент заключения, которое в отношении Андрея Баршая сделали врачи московской психиатрической больницы № 1. В нем сказано, что «в связи с неясностью клинической картины решить диагностические и экспертные вопросы в отношении Баршая А. М. не представляется возможным». Поэтому медики рекомендуют проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Напомним, студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая, задержанного в рамках «московского дела», арестовали до 14 декабря. Свою вину он не признал. Кроме того, Баршай пришел в зал судебного заседания с плакатом «Свободу всем!».