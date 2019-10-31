Минздрав обеспечит допуск родных в реанимацию путем модернизации больниц

Вероника Скворцова назвала условия, необходимые для соблюдения закона о допуске родственников к больным в реанимацию.

Как передает «Интерфакс», этот вопрос глава Минздрава РФ подняла на встрече президента Владимира Путина с представителями калининградской общественности в четверг, 31 октября.

Скворцова заметила, что сейчас в российских больницах фактически нарушают закон о праве посещения реанимации родственниками больных, подписанный лидером страны в мае текущего года. Она указала на то, что наиболее остро эта проблема стоит в региональных медучреждениях, которые были построены много лет назад, отчего и не обладают достаточными площадями.

По словам министра, проблема недопуска родственников в реанимации и палаты интенсивной терапии будет полностью решена в ходе готовящейся модернизации больниц. Кроме того, проект такой модернизации также будет учитывать необходимость присутствия родителей в детских стационарах.