ФСБ и ФНС провели рейды в 20 клининговых фирмах в шести регионах

Управление «К» четвертой службы ФСБ совместно с ФНС провели этим утром рейды в офисах 20 юридических лиц, связанных с клининговым бизнесом сразу в шести регионах страны, сообщает «КоммерсантЪ».

В ходе спецоперации, прошедшей одновременно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области в фирмах были изъяты в том числе документы и переписки юрлиц. Они, по информации издания, подозреваются в нарушении налогового законодательства.

«Специфика деятельности данных компаний заключается в наличии у них договорных отношений со своими заказчиками, ценовые условия которых не предполагают обязательные налоговые отчисления, а также соответствующую оплату труда», — комментируют в ФНС. В ФСБ от комментариев воздержались.

Как утверждает «КоммерсантЪ», переписка юрлиц с их клиентами относительно контрактов нужна налоговой службе, чтобы доказать, что заказчики услуг знали об отсутствии намерений со стороны клининговых компаний выплачивать налоги с фонда оплаты труда. По мнению журналистов издания, такая осведомленность с стороны заказчиков «очевидна».

Также отмечается, что готовящейся несколько месяцев операции предшествовала двухлетняя кампания ФНС по «обелению» теневого клинингового бизнеса, который, как предполагается, участвует в незаконных схемах оптимизации налогов.