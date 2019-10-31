Центральный архив СПб показал характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал характеристику-рекомендацию на нынешнего президента РФ Владимиру Путину, составленную в КГБ, когда он ещё работал там.

В ней говорится, что он «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», отличается «моральной устойчивостью», а также пользуется авторитетом среди сослуживцев.

Как отмечает петербургский телеканал «78», в характеристике отмечалось, что Путин в свободное время занимался спортом и уже являлся мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а также победителем чемпионата Ленинграда 1976 года.

Также в архиве показали документы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и экс-губернатора региона Георгия Полтавченко.

Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, подчеркивает телеканал «78». Между тем в Архивном комитете Санкт-Петербурга сообщают, что на выставке «представлены комсомольские партийные документы, которые не были никогда секретными».