В Верховном суде решат, можно ли создавать положительный образ наркопотребителей

Основатель ресурса «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обратился с иском в Верховный суд из-за блокировки по просьбе МВД материала на их сайте, который якобы создает положительный образ наркопотребителя. Дата рассмотрения иска пока не назначена, сообщают «Ведомости».

Редакция намерена оспорить критерии, которые позволяют вносить материалы в реестр запрещенной информации. В одном из текстов издания, вызвавшем претензии правоохранителей, под заголовком «Героин — собственность модели» была рассказана история наркозависимой девушки.

Согласно критериям, положительный образ нельзя формировать только в публицистических материалах, но не в художественных. Эта норма фактически парализует общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики, которая могла бы рассмотреть проблему со всех сторон.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться разработкой поправок в законы, который криминализуют пропаганду употребления наркотиков.