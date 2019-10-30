Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в изготовлении бомбы школьника

Обвиняемого в изготовлении взрывчатки московского школьника отпустили под домашний арест до конца января следующего года.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда, следствие ходатайствовало о продлении срока нахождения 15-летнего юноши под стражей. Суд отклонил эту просьбу и поменял меру пресечения на домашний арест до 30 января 2020 года. Подростка, которого обвиняют в изготовлении бомбы, освободили в зале суда.

Несовершеннолетнего задержали 2 ноября 2018 года. При обыске в его квартире на северо-западе Москвы обнаружили самодельное взрывное устройство, после чего арестовали. Изначально школьника обвиняли в незаконном приобретении, изготовлении и хранении взрывчатых веществ, позже обвинение смягчили.

Сообщалось, что подозреваемый был знаком с архангельским анархистом, устроившим взрыв в здании ФСБ в октябре 2018 года, однако следователи не смогли найти доказательств того, что школьник действовал в составе группы.