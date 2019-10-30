Снег, гололедица, порывы ветра до 18 м/с и -1 градус ждут москвичей 30 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 30 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части циклона, что обусловит облачную с прояснениями погоду и небольшой снег.

Столбики термометров в Москве днем 30 октября не поднимутся выше -1..+1, по области — -3..+2 градусов. В связи с этим на дорогах может образоваться гололедица.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 70%.

По мнению специалистов, такие погодные условия могут вызвать недомогания у людей, страдающих нервными расстройствами, а также хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника.