РАНХиГС предсказал 10-процентный дефицит продуктов в РФ из-за указа Путина

Эксперты считают, что майский указ Владимира Путина об увеличении экспорта АПК грозит дефицитом продуктов в РФ.

Об этом сообщает портал Newsru.com, который уточняет, что речь идет об указе президента от 7 мая 2018 года, устанавливающем, что объем экспорта российского агропромышленного комплекса (АПК) к 2024 году должен достичь 45 млрд долларов.

При этом в обзоре экономической ситуации, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС, указывается, что достижение таких целевых показателей по экспорту сельхозпродукции может привести к дефициту продовольствия внутри страны.

«Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы по импортозамещению и экспорту. Если же эти задания будут выполнены, то может возникнуть проблема с удовлетворением внутренних потребностей в сельхозпродукции. Как показывают расчеты, внутреннее потребление в таком случае может сократиться примерно на 10%», — объясняют эксперты.

Напомним, ранее специалисты РАНХиГС и ЦЭФИР в ходе совместной работы установили, что каждый россиянин теряет в среднем три тысячи рублей в год из-за контрсанкций и импортозамещения.