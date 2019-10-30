Покинувший РФ Айдар Губайдулин в случае экстрадиции будет сразу арестован

Басманный суд заочно арестовал фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина, две недели назад уехавшего из России.

Напомним, в сентябре Губайдулин, обвиняемый в том, что на митинге 27 июля он бросил в полицейского пустую пластиковую бутылку, был отпущен из-под ареста под подписку о невыезде, однако уже 17 октября фигурнат «московского дела» объявил в соцсетях о своем отъезде из России. Это решение он объяснил отсутствием выбора и добавил, что в ближайшие годы на родину не вернется. Позднее Следственный комитет России объявил Айдара Губайдулина в международный розыск.

Как передает Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря Басманного райсуда Юнону Цареву, в настоящее время суд вынес решение о заочном аресте молодого человека. Отмечается, что Губайдулин будет арестован на два месяца сразу после того, как вернется в Россию, или в случае его экстрадиции.