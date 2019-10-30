Первый потопленный камикадзе авианосец США нашли на глубине более 4700 метров

На дне Филиппинского моря обнаружили первый американский авианосец, потопленный японским пилотом-камикадзе в 1944 году.

Судно обнаружила группа исследователей, созданная покойным соучредителем компании Microsoft Полом Алленом, передает телерадиокомпания NHK.

Находящийся на глубине 4736 метров авианосец был заснят с помощью подводного беспилотника. На нем видно название – «Сен Ло» (St. Lo). Кроме того, имеются остатки маскировочной краски и надписи на английском.

Сообщается, что авианосец был уничтожен в ходе первой успешной атаки пилота-камикадзе на корабль ВМС США в ходе Второй мировой войны. После этой спецоперации японское командование приказало увеличить число атак с помощью пилотов-камикадзе, что привело к гибели более четырех тысяч человек.