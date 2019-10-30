Нового фигуранта дела "212" Павла Новикова допрашивали в СК до двух часов ночи

В рамках «московского дела» задержан 32-летний Павел Новиков, которого подозревают в нападении на силовика на митинге.

Как передает Znak.com со ссылкой на telegram-канал Baza, Новикова задержали утром во вторник, 30 октября, после чего доставили на допрос в Следственный комитет на Технический переулок. Там нового фигуранта «московского дела», по информации ресурса, допрашивали почти до двух часов ночи.

Отмечается, что Павла Новикова подозревают в нападении с бутылкой на сотрудника полиции во время одной из летних акций протеста. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении Новикова меры пресечения в виде ареста, так как следствие полагает, что подозреваемый может скрыться или оказать давление на свидетелей.