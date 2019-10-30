На Ямале 62-летний предприниматель сел на 17 лет за изнасилование детей

На Ямале суд приговорил 62-летнего предпринимателя к 17 годам колонии строгого режима за развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 14-летнего возраста. Об этом рассказывает портал «Уральский меридиан».

Мужчина являлся владельцем продуктового магазина в одном из сел Пуровского района. Своих жертв он завлекал к себе бесплатными угощениями.

«О произошедшем стало известно родителям одной из потерпевших в 2018 году, когда мужчина, пользуясь своей безнаказанностью, изнасиловал девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью, выраженный в психическом расстройстве личности», — сообщили в пресс-службе СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сам осужденный в ходе предварительного следствия признал свою вину лишь частично. Для его жертв организованы реабилитационные мероприятия, в том числе оказывается психологическая помощь.