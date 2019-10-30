Из 206 тысяч киберпреступлений в 2018 году было раскрыто только 35 тысяч

В 2018 году в России было зафиксировано 206 тысяч преступлений. Только 35 тысяч из них были раскрыты. Об этом сообщил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Большая часть преступлений в Сети оказалась связана со списанием денежных средств с банковских счетов. «Все из нас в том или ином виде сталкивались с кибермошенничеством, например, когда нам звонили якобы из службы безопасности банка и говорили, что у нас произошло списание денежных средств», — цитирует Малькевича РАПСИ.

Отмечается, что общий ущерб от сетевых мошеннических действий составил два миллиарда рублей. Эти данные были озвучены на заседании рабочей группы по защите прав пользователей интернета.

Отдельно на встрече Общественной палаты обсуждалась угроза кибербуллинга в отношении детей. Малькевич заявил, что половина несовершеннолетних в России уже столкнулись с травлей в сети.

Отметим, по данным последних исследований дети 8–12 лет тратят на интернет в среднем 61 сутки в год, а 33% детей в России сталкиваются с травлей в интернете.

Также общественники сошлись во мнении о необходимости ужесточения ответственности за обработку личных данных. Социальные сети и другие ресурсы собирают огромный массив данных о своих пользователях, которые могут стать товаром на нелегальном рынке.