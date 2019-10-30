Для реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади построят павильон

Исторический музей назвал сроки начала реставрации памятника Минину и Пожарскому. Но пока патриотичные россияне не собрали и половину нужной суммы.

Год назад Исторический музей (ГИМ) объявил сбор средств на первую за двести лет реставрацию памятника Минину и Пожарскому, с именами которых связан приближающийся праздник — День народного единства (4 ноября). Результат, увы, не впечатляет: за это время удалось собрать лишь треть средств — порядка 16 млн рублей.

Где возьмут оставшиеся 30 млн (первоначальная стоимость работ оценивалась в 46 млн) и когда начнется реставрация, Sobesednik.ru рассказала Мария Лемигова, начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга ГИМ.

Пожертвования от Лепса и Груздева

— Год назад памятник обнесли строительными лесами, но реконструкция так и не началась. Работы тормозятся из-за нехватки средств?

— Этот год фактически молчания с нашей стороны — вынужденная мера. Все это время шли исследования памятника и определялась методика реставрационных работ. Изначально планировалось, что памятник будет реставрироваться в условиях мастерской. Теперь решено, что после снятия с постамента памятник увозить с Красной площади не будут. На территории, прилегающей к Покровскому собору, построят специальное сооружение, где и будут проведены реставрационные работы.

— Когда начнете?

— Мы рассчитываем, что в начале следующего года станет известна окончательная смета. Продолжаем вести переговоры с бизнес-структурами и надеемся, что к этому же времени будет собрана большая часть средств, которая позволит объявить конкурс на выбор подрядной организации. И летом памятник, скорее всего, уйдет на реставрацию.

— Стоимость реставрации за это время выросла?

— Пока нет, но возможно, что изменение первоначальной методики реставрационных работ повлечет за собой некоторое удорожание. Оно не будет критичным.

На сегодняшний день собрано порядка 16 млн. Это средства, которые направляют обычные граждане. Также мы с особой благодарностью отмечаем вклад социально ответственного бизнеса — «Промсвязьбанка», благотворительного фонда «Лукойл». Это и крупные вклады граждан, которые не остались в стороне от нашей инициативы. Например, Владимир Груздев, бывший губернатор Тульской области, и известный певец Григорий Лепс.

Для нас важен не размер перевода, а порыв сердца, желание быть причастным к исторически важной акции.

— Но крупные организации, пожалуй, могли бы быть пощедрее.

— Для нас эта акция, помимо финансового результата, на который мы, безусловно, рассчитываем, потому что от него зависит срок начала реставрационных работ, служит способом привлечения общественного внимания к сохранению памятников. Не только этого, стоящего на Красной площади, а к проблеме сохранения всех памятников культурного наследия. В России открывают много новых памятников, и это замечательно. Но мы не должны забывать о том, что исторические памятники, многие из которых являются неотъемлемой частью нашей национальной культуры, нуждаются в защите. Защищать их должно не только государство, но и общество.

«Кто-то сделал вид, что не услышал наш призыв о помощи»

— Вы будете ставить перед государством вопрос об участии в финансировании реставрации?

— Мы — государственное учреждение. Год назад мы достаточно громко заявили, что памятник Минину и Пожарскому нуждается в безотлагательной реставрации, и мы обращаемся к государству и обществу за помощью. Кто-то нас услышал. Кто-то, может быть, сделал вид, что не услышал. На наш призыв откликнулось в том числе Российское военно-историческое общество, которое будет готов оказать поддержку проекту реставрации...

— В каком размере?

— Сумму не назову, но председатель РВИО, министр культуры Владимир Мединский дал поручение проработать этот вопрос.

В настоящий момент в бюджете ГМИИ нет бюджетного финансирования на проведение реставрационных работ памятника Минина и Пожарского. Если они появятся, мы, безусловно, скажем об этом. Но объявляя эту акцию, мы подчеркивали, что собираем деньги на реставрацию народного памятника — памятника народным героям, который был возведен на народные средства.

— На словах мы все патриоты. Но прошедший год показал, что не удалось собрать и половины суммы.

— Да. И возникает вопрос о том, насколько в обществе сильна память о национальных героях, насколько наше общество готово сохранять память о важнейших событиях нашей истории и людях, чьи имена неразрывно связаны с этими событиями.

На памятнике есть красноречивая надпись: «Благодарная Россия. Лето 1818 года». 200 лет назад Россия была благодарна своим героям, спасшим страну. Насколько мы сегодня благодарны тем, кто отстоял независимость нашего Отечества в разные годы? Патриотизм в обществе надо воспитывать, и скорее всего с помощью таких акций, а не лозунгами и громкими призывами.

Памятник, стоящий на Красной площади, — памятник событиям 1812 года, свидетель парада 1941 года, парада 1945 года. Эти две бронзовые скульптуры фактически благословляли полки, которые уходили на защиту рубежей Москвы...

Для нас, для музейщиков, это дело чести, личный долг — завершить эту акцию и приступить к реставрации монумента.

Куснирович «жадничает» или шифруется?

— Интересно, а гражданин Куснирович (бизнесмен Михаил Куснирович входит в число богатейших людей России по версии «Форбс» и управляет расположенным на Красной площади ГУМ. — Авт.), владеющий большим бизнесом, окна которого выходят как раз на разрушающийся памятник, поучаствовал в финансировании реставрации?

— Этот вопрос луче задать господину Куснировичу.

— Но его имени среди жертвователей пока нет?

— Если бы оно было, нас это бы, конечно, порадовало. Но возможно, что он сделал пожертвование анонимно...

В этой ситуации сложно указывать на кого-то пальцем и обвинять в том, что он не сделал пожертвование. Это вопрос этический, вопрос желания каждого человека... Понимаете, император Александр I одним из первых пожертвовал на создание памятника Минину и Пожарскому крупную сумму из своих личных средств — 15 000 рублей. Достойный пример для подражания.