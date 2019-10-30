Борису Титову предложили внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс

Ради предпринимателей, скрывающихся от следственных органов за рубежом и желающих вернуться в Россию, могут поменять УПК

Генпрокуратура предложила уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову подготовить поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся процедуры возвращения в Россию из-за рубежа скрывающихся от следствия бизнесменов. Об этом говорится в письме Титову от заместителя генпрокурора Виктора Гриня, передает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о возможности соглашения между адвокатами, следователем и прокурором, которое давало бы гарантии, что по приезде в Россию бизнесмену выберут меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Предприниматель, в свою очередь, будет обязан сотрудничать со следствием.

По мнению общественного представителя бизнес-омбудсмена Дмитрия Григориади, преложенная схема будет способствовать установлению истины как в интересах следствия, так и в интересах предпринимателей. Григориади рассказал, что аппарат Бориса Титова также предложил рассмотреть возможность использования залога, чтобы предприниматели рублем подтверждали «намерение вернуться в Россию и не скрываться после возвращения».

Отмечается, что следователь сможет отказаться от соглашения, если он сочтет, что разыскиваемый опасен для общества и его нужно арестовать.

Борис Титов в начале 2018 года с согласия Владимира Путина составил перечень российских бизнесменов, которые находятся за границей и хотели бы вернуться в Россию, но не могут сделать этого, поскольку на родине им грозит уголовное преследование. На данный момент в «списке Титова» значится сорок человек.

По словам замгенпрокурора, в результате «межведомственных совещаний с участием представителей СК России, Следственного департамента МВД России и ФСБ России» в отношении семи лиц из этого перечня приняты решения о прекращении международного розыска и отмене ареста, еще десятерым «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю».

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