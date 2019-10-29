В Ухте шесть бывших зэков отправятся на зону за вымогательства

Шесть бывший заключенных ИК №19 в Ухте предстали перед судом за вымогательства в отношении своих сокамерников, сообщает агентство БНК со ссылкой на прокуратуру республики Коми.

Установлено, что в период с января 2015 года по июль 2016 года они создавали искусственные ситуации, в которых другие заключенные оказывались должны им деньги. Например, устраивался проигрыш в карты или инсценировалось обнаружение запрещенных предметов в личных вещах.

От некоторых из осужденных деньги требовали за улучшенные условия проживания или даже за неприменение насилия по отношению к ним. Суммы поборов составляли от 2 до 85 тысяч.

Пострадавшими от действий вымогателей признаны семь человек, общий ущерб по делу составил более 250 тысяч рублей.

Отмечается, что пять осужденных отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима и только один — в ИК общего режима. Признанные судом виновными получили сроки от двух до восьми лет.