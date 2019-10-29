На северо-западе Москвы концентрация сероводорода в воздухе превысила норму

Специалисты Росгидромета сообщили о повышенной степени загрязнения воздуха в Москве в прошедшие сутки.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, в районе Южное Тушино на северо-западе столицы вечером 28 октября содержание сероводорода достигало значения 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). В районах Нагорный на юге Москвы и Савеловский на севере была выявлена концентрация диоксида азота на уровне 1,0–1,1 ПДК.

Отмечается, что превышения содержания других вредных примесей в воздухе при этом обнаружено не было.

В Подмосковье между тем сохраняется низкий уровень загрязнения. «За прошедшие сутки наибольшая из разовых концентраций фенола в городе Мытищи сохраняется равной 0,6 ПДК», – говорится в сообщении Росгидромета.

В июне сообщалось, что уровень сероводорода в московском районе Печатники превысил норму в 6,7 раза.