В Кремле отказались считать расстрел солдат в Забайкалье провалом военной реформы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает ЧП с убийством восьмерых солдат в Забайкалье частным случаем.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем в пятницу, 25 октября, в войсковой части в Забайкальском крае, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл стрельбу по своим сослуживцам из табельного оружия. В результате убиты были восемь человек, еще двое получили различные ранения. 28 октября стало известно, что Читинский гарнизонный военный суд арестовал Шамсутдинова.

Как передает «Интерфакс», комментируя данный трагический случай, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал возмущение из-за вопроса журналиста о том, можно ли считать инцидент в Забайкалье, произошедший на почве дедовщины, провалом реформы в армии.

«Вы говорите о частном абсолютно случае и на основе этого делаете выводы о реформе в армии — это совершенно неуместная постановка вопроса», — заявил представитель Кремля.

Частным случаем он также назвал и другое резонансное дело на почве дедовщины — «дело рядового Сычева», которому в 2006 году ампутировали ноги после издевательств со стороны сослуживцев.

Отвечая на вопрос о том, станет ли президент реагировать на такие инциденты, Песков отметил, что эти вопросы не относятся к юрисдикции Кремля, и призвал журналистов не делать выводы о результатах военной реформы до завершения официальных расследований.