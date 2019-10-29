Суд частично удовлетворил иск акционеров совхоза имени Ленина

Суд взыскал с директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина один миллиард 66 219 тысяч рублей.

Кроме того, он должен будет оплатить государственную пошлину в размере 104 тысячи рублей, передает «РИА Новости».

Таким образом, Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров предприятия, которые требовали около 1,1 миллиарда рублей в качестве возмещения реального ущерба и один миллиард рублей компенсации упущенной выгоды.

По мнению истцов, ущерб был нанесен вследствие внесения в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли размером в 48% в предприятии, номинальная стоимость которого составляла 29 миллионов рублей.

Упущенную выгоду истцы сочли эквивалентной стоимости права на пользование землей за период, пока она находилась в собственности «ТТ Девелопмент» с 2008 по 2018 год.

В качестве соистца выступила бывшая супруга Грудинина Ирина, в качестве третьих лиц – его несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины, а также работник совхоза Александр Федоров.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Московской области иск к Грудинину отклонил, в мае это решение подтвердил Десятый арбитражный апелляционный суд. Однако 9 октября Арбитражный суд Московского округа оба решения отменил и направил дело на пересмотр. По мнению судьи, не был учтен установленный факт неравноценности сделки.