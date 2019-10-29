Сцены сексуального насилия включили в перечень вредной для детей информации

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» расширил список запрещенных к распространению среди несовершеннолетних сведений, сообщает «Парламентская газета». Изменения актуальны с 29 октября.

Документ квалифицирует как правонарушение информацию, которая способна вызвать у детей желание заниматься бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией, употреблять наркотики, табак, алкоголь или играть в азартные игры. Введен запрет на оправдание жестокости и описание сцен сексуального насилия.

Оборот продукции с упомянутой информацией запрещен на расстоянии менее ста метров от учреждений образования, культуры, отдыха, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций. Регионам позволяется сокращать это расстояние в зависимости от плотности застройки.

Ранее сообщалось, что поправки в этот же закон наделяют библиотекарей, продавцов книг и сотрудников кинотеатров правом требовать от граждан документы для уточнения возраста при обращении к контенту «18+».