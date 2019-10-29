Путин посмертно наградил подростка, спасшего брата от медведя на Камчатке

Камчатского подростка, погибшего в 2018 году во время нападения медведя, наградили медалью «За спасение погибавших».

Как сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Илюхина, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Уточняется, что сама трагедия произошла 5 ноября 2018 года, когда 15-летний житель села Лазо Мильковского района Радион Бураков вместе с 13-летним двоюродным братом возвращался с местного водозабора домой. В нескольких километрах от населенного пункта на подростков напал медведь. Он повалил младшего из братьев, но на помощь ему пришел Радион, который оттолкнул зверя от брата и принял удар на себя.

«Я хочу от всего сердца поблагодарить семью и педагогов Радиона за то, что они воспитали такого самоотверженного, храброго и волевого парня. Этот 15-летний человек совершил настоящий подвиг. В минуты смертельной опасности он не просто не оставил в беде младшего брата, он спас его ценой собственной жизни. Я испытываю невероятную гордость за то, что такие ребята есть на Камчатке», — прокомментировал данный случай глава Камчатского края.