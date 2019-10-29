После неудачного ЭКО в Москве закрыли фирму, незаконно продававшую биоматериал

Московский Росздравнадзор пресек деятельность иностранной фирмы, которая продавала через интернет сперму и яйцеклетки для искусственного оплодотворения пациенток. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поводом для реагирования на деятельность организации стало обращение женщины, которая обвинила медклинику в предоставлении некачественной услуги ЭКО. В результате операции у нее появился на свет ребенок с генетическим заболеванием.

Выяснилось, что клиника закупала биоматериал в компании, которая не имеет соответствующей лицензии. По решению Коптевского районного суда на прошлой неделе информация на сайте этой организации признана запрещенной к распространению на территории РФ.