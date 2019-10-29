Осужденного за призывы к терроризму Илью Романова госпитализировали с инсультом

У отбывающего срок в мордовской исправительной колонии №17 анархиста Ильи Романова произошел инсульт, передает «Медиазона» со ссылкой на сообщение его бывшей жены Ларисы Романовой.

Сейчас мужчина находится в реанимации тюремной больницы №21. Его тело полностью парализовано, и неизвестно, находится ли он в сознании.

Илья Романов осужден по статье о призывах к терроризму. Согласно версии следствия, он опубликовал со своего телефона в соцсети видео с джихадистами и записи оккультных ритуалов с куклой вуду по имени Владимир. В 2013 году его осудили на девять лет за незаконный оборот взрывчатки и покушение на теракт из-за взрыва самодельной петарды. Взрыв повредил Романову руку, которую пришлось ампутировать до предплечья.