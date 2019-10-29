Москвичей предупредили о "желтой" погодной опасности из-за гололедицы и ветра

Росгидромет предупредил жителей столичного региона об опасности из-за гололедицы, мокрого снега и сильного ветра.

Ранее Sobesednik.ru писал, что во вторник, 29 октября, в Москве пройдут дожди, а температура воздуха не превысит +7 градусов.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра, во второй половине дня прогнозируется резкое ухудшение погоды, которые будет сопровождаться мокрым снегом и усилением ветра до 15-17 м/с.

Кроме того, в ночное время суток ожидаются заморозки до -1 градуса, в связи с чем на дорогах может образоваться гололедица.

Синоптики сообщают, что из-за неблагоприятной погоды в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Он будет действовать с полуночи 30 октября до полуночи 31 октября.