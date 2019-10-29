Инга Юмашева предложила не лишать инвалидности людей с непереносимостью белка

Депутат Государственной думы от Башкортостана Инга Юмашева предложила не снимать инвалидность с человека с непереносимостью белка (фенилкетонурией) при достижении им 14-летнего возраста, как это происходит сейчас. Ее заявление прозвучало на заседании комитета по орфанным (редким) заболеваниям, которое прошло в Казани.

«Для оказания помощи семьям с такими детьми нам нужно добиться того, чтобы инвалидность не ограничивали возрастом пациента. Второй вариант решения – создать федеральную программу по обеспечению этих детей специальным питанием», — цитирует Юмашеву портал Dislife.

Ранее этой проблемой озаботилась уполномоченная по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова. Она направила в Госдуму запрос с просьбой увеличить возраст сохранения статуса «инвалида» для детей с фенилкетонурией до 18 лет.

Сейчас в России проживает более 50 тысяч людей с орфанными диагнозами, лечение которых недоступно из-за дороговизны и недостаточного финансирования бюджета.