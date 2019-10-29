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Две трети россиян не испытывают чувства гордости за российские интернет-сервисы

Общество
16:35, 29 октября 2019

Согласно онлайн-опросу организации «Институт развития интернета», образованной в 2015 году по инициативе Администрации президента, две трети россиян не испытывают чувства гордости за то, что в России якобы всегда есть выбор между использованием отечественных сервисов и зарубежных. При этом 45% респондентов это «безразлично». 

Также утверждается, что 53% россиян «готовы» отказаться от использования зарубежных интернет-сервисов для ускорения роста отечественных компаний, при этом 37% к этому «не готовы».

На вопрос «Что по Вашему мнению является более приоритетным: помогать компаниям зарабатывать больше на данных россиян в интересах зарубежных инвесторов или обеспечить безопасность данных россиян при возможном уменьшении прибыли зарубежных инвесторов?» 74% респондентов ответили в пользу безопасности и лишь 7% посчитали, что «обеспечить прибыль зарубежных инвесторов» для них «более приоритетно».

При этом 66% опрошенных полагают, что государство должно поддерживать российские интернет-компании, а 77% поддерживают инициативу наделить государство возможностью обеспечения безопасности их персональных данных.

В описании к исследованию не говорится, какие методики использовались для опроса, отмечается, что он был проведен в социальных сетях (без уточнения, в каких именно), а также на сайте организации, и что в нем приняла участие тысяча человек, однако о репрезентативности выборки также не сообщается.

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