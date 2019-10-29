Дожди, +7 градусов и дефицит кислорода пообещали москвичам 29 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 29 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием атмосферных фронтов небольшого циклона, что обусловит облачную погоду и дожди.

Воздух в Москве днем 29 октября прогреется лишь до 5..7, по области — до 2..7 градусов тепла. Ветер подует юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха приблизится к 70%.

По мнению специалистов, такие колебания метеопараметров и пониженный уровень кислорода в воздухе будут способствовать нарушению комфорта и режима труда для жителей столичного региона.