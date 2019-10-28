Торговавшему фигурками бен Ладена бизнесмену назначили штраф в три тысячи рублей

Суд в Ставрополе оштрафовал на три тысячи рублей владельца магазина, где продавались игрушечные фигурки Усамы бен Ладена.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя мирового суда Промышленного района Ставрополя, предпринимателя привлекли к административной ответственности за продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена (14.2 КоАП).

Сам бизнесмен в суде признался, что не маркировал товары, и рассказал, что фигурки бен Ладена и других террористов, приобретенные более десяти лет назад, он хотел реализовать со скидкой.

Отмечается, что из продажи игрушки были изъяты еще в сентябре. Тогда сообщения местных жителей о продаже фигурок убитого в 2011 году главы «Аль-Каиды» [террористической организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ — прим. Sobesednik.ru] в магазине детских товаров появились в соцсетях. Сообщалось, что игрушка продавалась в комплекте с автоматом и флагом террористической группировки по цене около двух тысяч рублей.

Вся упомянутая продукция будет конфискована, сообщили в суде.