Конкурс "Лидеры России – 2020" получил более 233 тысяч заявок

На участие во флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» на 2020 год подано 233 830 заявок.

«Такие результаты говорят о росте интереса к "Лидерам России". Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу», — говорит генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Заявки на третий сезон «Лидеров России» поступили из всех регионов России, а также из 68 стран мира. В топ-10 регионов РФ по количеству регистраций в этом году вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Краснодарский край, Самарская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Ростовская область.

Лидирующим направлением по количеству заявок с почти троекратным отрывом стали «Финансы и технологии». Куратор специализации и наставник конкурса, Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф надеется, что это «обеспечит приток качественных управленцев, которые уже в скором будущем смогут влиять на вектор развития не только экосистемы банка, но и экономики всей страны». «Мы гордимся возможностью предоставить своим сотрудникам и внешним специалистам уникальный социальный лифт и практически безграничные возможности для развития», — добавил Греф.

Следом за этим направлением идут специализации «Наука» и «Здравоохранение», однако эти два направления лидируют по числу подавших заявки участников, которые имеют учёные степени.

В этом году более половины заявок подали конкурсанты в возрасте 35–50 лет. Существенно — с 24 до 28% — выросло в сравнении с прошлым годом конкурса число заявок от женщин.

28 октября, уже на следующий день после завершения приема заявок, участникам в их личных кабинетах стала доступна демо-версия первого теста — вербальных и числовых способностей и абстрактного мышления. За ней последуют тест общих знаний, умственной работоспособности и стрессоустойчивости, управленческого потенциала и управленческой готовности. Отбор по специализациям на дистанционном этапе будет сопровождаться дополнительными тестами по выбранным направлениям.

Победителей конкурса «Лидеры России» ждет образовательный грант в миллион рублей, а также возможность поработать с наставником из числа ведущих российских управленцев.