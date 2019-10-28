XXI Всемирный конгресс русской прессы: мирить народы, а не ссорить их

25–27 октября в Турции прошел XXI Всемирный конгресс русской прессы.

В работе конгресса приняли участие представители около 400 русскоязычных изданий из более чем пятидесяти государств. Организоватором конгресса выступила Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) при содействии российского информагентства ТАСС. Конгрессы проводятся ежегодно в разных странах, представленных в составе ВАРП.

25 октября президент России Владимир Путин направил участникам и гостям Конгресса приветствие. «Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства, обеспечиваете правдивое, объективное освещение важных международных событий, противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных, стереотипных образов России, — отметил Владимир Путин. – Важно, что ваша деятельность способствует упрочению позиций русского языка в мире — в том числе как средства межнационального общения, а также создаёт благоприятные условия для развития международного сотрудничества в гуманитарной сфере».

В центре программы конгресса были профессиональные вопросы работы СМИ, роль русской прессы в жизни диаспор, проблемы сохранения культурной многонациональной общности и языковой идентичности.

Также свое приветствие участникам Конгресса направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, «международная обстановка, на фоне которой проходит Всемирный конгресс русской прессы, чрезвычайно сложна. Меняется глобальный баланс сил, возникают новые угрозы и риски. В условиях переизбытка информации, наличия полярных и зачастую необоснованных точек зрения существенно возрастает роль традиционной журналистской этики, придерживаться ее становится все сложнее».

Нарышкин поблагодарил «всех представителей русскоязычной прессы, участников и организаторов конгресса, объединяющих многомиллионное сообщество наших соотечественников и друзей России во всем мире» и призвал «к тому, чтобы голос русскоязычных СМИ звучал уверенно и громко, достигая каждого, кто говорит и мыслит на русском языке».

Одним из участников XXI Всемирного конгресса русской прессы стал главный редактор еженедельника «Собеседник», генеральный директор ИД «Собеседник» Юрий Владимирович Пилипенко:

— Что больше всего обсуждали участники Конгресса?

— Журналисты — представители русской прессы со всего мира, из 51 страны, — говорили прежде всего о том, как мирить народы, а не как их ссорить.

— Одинаковы ли проблемы российских СМИ — и русскоязычных СМИ за рубежом (например, враждебное или подозрительное отношение властей)?

— Проблема тревожного, а кое-где и чрезмерно настороженного отношения к русскоязычным изданиям, на мой взгляд, кроется в слишком бесцеремонном обращении властей РФ ко многим странам мира, особенно к бывшим «заклятым» друзьям.

— Какое впечатление у Вас сложилось по итогу — что сейчас нужнее сообществу русскоязычных СМИ: чтобы помогали или чтобы не мешали?

— Никто особо и не мешает. Но важно помогать. Даже не деньгами, а объективной информацией, справедливыми комментариями.

У меня сложилось впечатление, что у России за рубежом есть очень сильная «диаспора», но используется она все ещё пока слабо, — заключил главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко.