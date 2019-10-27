В Чувашии мужчина более полугода преследует бывшую партнершу с ребенком

В городе Чебоксары женщина, неоднократно обращавшаяся в полицию, жалуется на преследования бывшего партнера, сообщает портал pg21.ru.

Женщина обратилась в редакцию, чтобы привлечь внимание к тому, что ее бывший молодой человек постоянно преследует ее после расставания. Они разошлись из-за того, что мужчина начал бить партнершу и ее ребенка от первого брака.

«Вот уже на протяжении семи месяцев бывший преследует нас. Вечерами караулит у детского сада. Следует за нами, унижая и оскорбляя, вплоть до дома. Караулит около садика, и идет следом за нами, унижая, оскорбляя», — рассказывает чебоксарка.

Обращения к правоохранителям, по словам девушки, имели лишь кратковременный результат: «Были суды, но этот человек никак не успокаивается. Писала кучу заявлений в полицию, прокуратуру, следственный комитет. И все это только на время».

До 1 декабря комитет Совфеда по соцполитике планирует внести в Госдуму законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В документе в том числе будет фигурировать предложение о введении охранных ордеров для жертв насилия. Насильник не сможет приближаться к своей жертве на определенное расстояние.