В Самаре учителей заставляют отказываться от Viber и WhatsApp в пользу "ТамТам"

В школах Самары педагогов вынуждают отказываться от зарубежных сервисов, соцсетей и мессенджеров в пользу отечественных.

Как сообщает «Коммерсантъ», департамент образования Самары разослал по муниципальным образовательным учреждениям письмо, в котором говорится, что при обмене служебной информацией школам следует избегать использования иностранных мессенджеров и соцсетей, а также сервисов Gmail и Google.

Также в письме говорится о необходимости усилить в школах контроль за действиями пользователей в интернете.

Как рассказали в организационном отделе муниципального департамента образования, исключить использование зарубежных сервисов рекомендовано для того, чтобы не произошло утечки внутренней информации. «Мы предупредили руководство учреждений, чтобы они ограничили доступ, но не отслеживали, принимаются ли меры», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что письмо носит именно рекомендательный характер, однако руководство ряда школ Самары восприняло его как приказ. Теперь педагогов заставляют отказаться от иностранных программ и пользоваться исключительно российскими сервисами, в частности, мессенджером «ТамТам» разработанным Mail.ru.