Гендиректор МИА "Россия сегодня" возглавил Союз виноградарей и виноделов России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов покинул пост председателя совета Союза виноградарей и виноделов России.
Об этом рассказал вице-спикер Думы Сергей Неверов в ходе IX Всероссийского саммита виноделов в Ялте, передает ТАСС.
Главой союза стал гендиректор МИА «Россия Сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев.
Уточняется, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, семья которого владеет одна из крупнейших российских винных компаний «Абрау-Дюрсо», останется сопредседателем попечительского совета организации.
Дмитрию Киселеву принадлежит винодельческое хозяйство Cock t'est belle.