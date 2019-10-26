Сотрудники ФСБ допросили одного из сторонников шамана Александра Габышева

В Якутии задержали двух сторонников шамана Александра Габышева, который находится под подпиской о невыезде.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, в городе Нерюнгри были задержаны Евгений Ростокин и Борис Литнарович.

«В ФСБ провели допрос. Ростокин сразу же просил вызвать адвоката, однако такую возможность ему не дали», – рассказал Прянишников. Он добавил, что у задержанного был изъят телефон.

По версии следствия, Ростокин причастен к созданию и публикации на Youtube роликов с участием шамана, который собирался провести «обряд изгнания Путина» в Москве.

После допроса сотрудники ФСБ отпустили Ростокина. Сообщается, что со вторым задержанным Борисом Литнаровичем следственные действия не проводились.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Александр Габышев заявил о намерении встретиться со своими сторонниками и вновь отправиться «в поход на Москву».